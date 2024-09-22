Партизани розвідали базу постачання Чорноморського флоту в Криму
Партизанський рух "Атеш" розвідав базу постачання ЗС РФ у тимчасово окупованому Сімферополі
Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.
"Наш агент провів розвідку бази логістики Чорноморського флоту в Криму. На цій базі розташовані склади з продовольством, з яких забезпечують військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання військ "Дніпро", - розповіли партизани.
Вони також повідомили, що на території бази щодня перебуває велика кількість машин, які стоять у черзі за продовольством.
- Раніше агенти партизанського руху "Атеш" виявили склади російських окупантів у Вишнюватому, що на Запоріжжі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе