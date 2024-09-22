Партизани розвідали базу постачання Чорноморського флоту в Криму

Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.

"Наш агент провів розвідку бази логістики Чорноморського флоту в Криму. На цій базі розташовані склади з продовольством, з яких забезпечують військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання військ "Дніпро", - розповіли партизани.

Вони також повідомили, що на території бази щодня перебуває велика кількість машин, які стоять у черзі за продовольством.