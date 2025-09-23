Партизани розвідали "Кримський Титан", де окупанти під виглядом хімікатів для добрив виробляють вибухівку
Партизанський рух "Атеш" розвідав завод "Кримський Титан" біля Армянська в Криму, де виглядом виробництва добрив можуть виготовляти вибухівку
Про це інформує партизанський рух"Атеш".
Як свідчать дані розвідки, завод продовжує свою роботу, а російські військові намагаються забезпечити його захист, розміщуючи замасковані комплекси ППО в посадках.
За даними партизанів, окупаційна влада використовує підприємство, що офіційно спеціалізується на виготовленні діоксиду титану, для створення вибухівки під виглядом виробництва аміачних добрив.
"Підприємство "Кримський Титан" є найбільшим виробником діоксиду титану (застосовується насамперед у хімічній промисловості) на території Східної Європи. Також є обґрунтована підозра, що під виглядом "потужностей з виробництва аміачних добрив", про які на цьому заводі оголошували окупанти, підприємство виробляє вибухівку", - йдеться в повідомленні.
Партизани також зазначили, що на заводі діють посилені заходи безпеки, попри це, рух "Атеш" продовжує вести спостереження за підприємством. Зібрані дані оперативно передаються Силам оборони України.
- На тимчасово окупованих територіях зафіксували, що російські війська знову почали використовувати Кримський міст для перекидання техніки.
