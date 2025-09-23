Росіяни знову використовують Кримський міст для перекидання техніки, - Андрющенко
На тимчасово окупованих територіях зафіксували, що російські війська знову почали використовувати Кримський міст для перекидання техніки
Про це керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко написав у своєму telegram-каналі.
"Кримський міст. Фіксуємо перекидання військових вантажів. Через неробочий понад місяць залізничний шлях через окуповану Запорізьку область росіяни змушені повернутись до військової експлуатації мосту", - йдеться у повідомленні.
За словами Андрющенка, Кримський міст знову не просто на "тотем", а військова ціль для Сил оборони України.
- У неділю, 21 вересня 2025 року, українські військові зі спецпідрозділу “Примари” вперше в історії уразили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” на території тимчасово окупованого Криму.
