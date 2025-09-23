Росіяни знову використовують Кримський міст для перекидання техніки, - Андрющенко

Про це керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко написав у своєму telegram-каналі.

"Кримський міст. Фіксуємо перекидання військових вантажів. Через неробочий понад місяць залізничний шлях через окуповану Запорізьку область росіяни змушені повернутись до військової експлуатації мосту", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, Кримський міст знову не просто на "тотем", а військова ціль для Сил оборони України.