Партизани розвідали нафтобазу окупантів у Смоленській області

Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.

"Українські сили вкрай зацікавлені у знищенні цього об'єкта. Раніше у Смоленській області вже фіксували успішні удари по російській паливній інфраструктурі – у квітні 2024 року було уражено нафтобазу в н.п. Роздорове, а 31 грудня – нафтобазу в Ярцевому. Тепер настала черга ще одного важливого логістичного вузла окупантів", - зазначили в партизанському русі.

Там додали, що ліквідація таких об'єктів завдасть серйозного удару по постачанню російських військ у прикордонних районах – Білгородській, Воронезькій і Брянській областях.

"Особливо критично це позначиться на Курській області, де зараз тривають запеклі бої", - наголосили в "Атеш".

Фото: "Атеш"

Фото: "Атеш"