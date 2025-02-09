Партизани розвідали нафтобазу окупантів у Смоленській області
Агент партизанського руху "Атеш" провів розвідку нафтобази у населеному пункті Стодолище, що у Смоленській області РФ. Усі зібрані дані вже передали Силам оборони України
Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.
"Українські сили вкрай зацікавлені у знищенні цього об'єкта. Раніше у Смоленській області вже фіксували успішні удари по російській паливній інфраструктурі – у квітні 2024 року було уражено нафтобазу в н.п. Роздорове, а 31 грудня – нафтобазу в Ярцевому. Тепер настала черга ще одного важливого логістичного вузла окупантів", - зазначили в партизанському русі.
Там додали, що ліквідація таких об'єктів завдасть серйозного удару по постачанню російських військ у прикордонних районах – Білгородській, Воронезькій і Брянській областях.
"Особливо критично це позначиться на Курській області, де зараз тривають запеклі бої", - наголосили в "Атеш".
Фото: "Атеш"
Фото: "Атеш"
- Раніше партизани склали детальну карту військової частини Росгвардії в Смоленську.
- Також учасники руху "Атеш" розвідали розташування 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ на Смоленщині.
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