Партизани розвідали військово-морську базу РФ у Новоросійську

Про це пише "Атеш".

"Під час розвідки було зафіксовано 134-ту Групу суден забезпечення Новоросійської військово-морської бази, базу технічного обслуговування флоту та великий нафтопереробний завод "Чорномортранснафта", - йдеться в повідомленні.

Зазначаться, що на базі також фіксуються патрульні кораблі проєкту 22160 та нафтові катери. Крім цього, за даними "Атеш", РФ перемістила більшість своїх військових кораблів до Новоросійська з Криму.