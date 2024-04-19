Партизани розвідали військово-морську базу РФ у Новоросійську
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Новоросійську. Туди РФ перемістила більшість своїх суден з Криму
Про це пише "Атеш".
"Під час розвідки було зафіксовано 134-ту Групу суден забезпечення Новоросійської військово-морської бази, базу технічного обслуговування флоту та великий нафтопереробний завод "Чорномортранснафта", - йдеться в повідомленні.
Зазначаться, що на базі також фіксуються патрульні кораблі проєкту 22160 та нафтові катери. Крім цього, за даними "Атеш", РФ перемістила більшість своїх військових кораблів до Новоросійська з Криму.
- Британська розвідка припустила, що російський Чорноморський флот став найменш активним з початку повномасштабного вторгнення після заміни командувача у березні 2024 року.
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