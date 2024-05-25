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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Партизани розвідали ворожі РЕБ в окупованому Севастополі

Партизани розвідали ворожі РЕБ в окупованому Севастополі

25 травня, 2024 субота
12:09
Війна з Росією

Партизанський рух "Атеш" провів розвідку місця дислокації військових об'єктів у районі мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що партизани зафіксували місце дислокації вишок радіорелейного зв'язку, на яких фіксується розгортання комплексів РЕБ ворога. Найімовірніше це обладнання 475-го окремого Центру РЕБ Чорноморського флоту РФ. 

Також ця точка є місцем бойового чергування зенітного ракетного комплексу С-400.

"Спостереження продовжується, і вся інформація оперативно передається людям, які точно знають, що з нею робити", - додали партизани.

  • Партизанський рух "Атеш" фіксує зміцнення Росією військово-морської бази Чорноморського флоту в Новоросійську.
Теги:
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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