Партизани розвідали ворожі РЕБ в окупованому Севастополі

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що партизани зафіксували місце дислокації вишок радіорелейного зв'язку, на яких фіксується розгортання комплексів РЕБ ворога. Найімовірніше це обладнання 475-го окремого Центру РЕБ Чорноморського флоту РФ.

Також ця точка є місцем бойового чергування зенітного ракетного комплексу С-400.

"Спостереження продовжується, і вся інформація оперативно передається людям, які точно знають, що з нею робити", - додали партизани.