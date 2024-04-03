Партизани виявили склади російських військових у Джанкої, - "Атеш"
Активісти партизанського руху "Атеш" виявили склади російської армії у Джанкої в тимчасово окупованому Криму, а також зафіксували скупчення техніки біля цивільної інфраструктури
Про це інформує рух спротиву "Атеш".
"Наші агенти продовжують активно відслідковувати діяльність окупаційних військ на півострові. Так були виявлені складські приміщення, які МО РФ використовує для зберігання продуктів, військової форми і палаток. Примітно те, що дане місце використовується у якості перевалочної бази", - зазначають активісти.
Фото: Рух спротиву "Атеш"Також вони вже не вперше виявили, що російська армія накопичує свою техніку біля цивільної інфраструктури.
"Російська армія у черговий раз нехтує простими правилами і продовжує збирати військову техніку в одному місці. Як завжди це відбувається поблизу цивільної інфраструктури, щоб у подальшому звинуватити Сили оборони України в ударах по ній", - пишуть в "Атеш".
- 3 квітня повідомлялось, що партизанський рух "Атеш" зафіксував "залишки" кораблів Чорноморського флоту Росії в Новоросійську. Деякі вантажні судна РФ використовує у військових цілях.
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