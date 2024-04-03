Партизани виявили склади російських військових у Джанкої, - "Атеш"

Про це інформує рух спротиву "Атеш".

"Наші агенти продовжують активно відслідковувати діяльність окупаційних військ на півострові. Так були виявлені складські приміщення, які МО РФ використовує для зберігання продуктів, військової форми і палаток. Примітно те, що дане місце використовується у якості перевалочної бази", - зазначають активісти.

Фото: Рух спротиву "Атеш"

Також вони вже не вперше виявили, що російська армія накопичує свою техніку біля цивільної інфраструктури.

"Російська армія у черговий раз нехтує простими правилами і продовжує збирати військову техніку в одному місці. Як завжди це відбувається поблизу цивільної інфраструктури, щоб у подальшому звинуватити Сили оборони України в ударах по ній", - пишуть в "Атеш".