Партизани влаштували диверсію біля "виборчої дільниці" у Скадовську: є поранені

Про це пише ЦНС.

"15 березня, близько 15:00, поруч із "виборчою дільницею" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська пролунав вибух у момент патрулювання окупаційних сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок цього щонайменше 5 окупантів отримали поранення.

"Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення "виборів" в місті, дозволивши лише "голосування" за місцем проживання", - додали партизани.