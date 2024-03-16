Партизани влаштували диверсію біля "виборчої дільниці" у Скадовську: є поранені
Партизанський рух 15 березня влаштував диверсію біля "виборчої дільниці" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська - там пролунав вибух
Про це пише ЦНС.
"15 березня, близько 15:00, поруч із "виборчою дільницею" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська пролунав вибух у момент патрулювання окупаційних сил", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок цього щонайменше 5 окупантів отримали поранення.
"Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення "виборів" в місті, дозволивши лише "голосування" за місцем проживання", - додали партизани.
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