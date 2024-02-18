Партизани здійснили диверсію на залізниці у Волгограді: це викликало проблеми у логістиці окупантів
Партизани провели диверсію на залізниці у Волгоградській області РФ, унаслідок чого на певний час вдалося призупинити перекидання техніки російських окупантів
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Зазначається, що агент руху здійснив диверсію, підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді.
За їхніми даними, це на деякий час зупинило перекидання військової техніки.
"Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція - важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!", - наголошують в "Атеш"
Партизани надали координати цієї залізниці: 48.681933, 44.328312.
Дату проведення диверсії "Атеш" не оголосило для безпеки свого агента.
- Напередодні партизани провели розвідку на військовому аеродромі у місті Єйськ, що у Краснодарському краї Росії. Саме його росіяни використовують для обстрілів території України.
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