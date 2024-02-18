Партизани здійснили диверсію на залізниці у Волгограді: це викликало проблеми у логістиці окупантів

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що агент руху здійснив диверсію, підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді.

За їхніми даними, це на деякий час зупинило перекидання військової техніки.

"Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція - важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!", - наголошують в "Атеш"

Партизани надали координати цієї залізниці: 48.681933, 44.328312.

Дату проведення диверсії "Атеш" не оголосило для безпеки свого агента.