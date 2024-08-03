Партизани знайшли прихований штаб ФСБ у Ялті

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначають, що російські окупанти облаштували пункт управління ФСБ в санаторії "Чорномор'я" у тимчасово окупованій Ялті. На території закладу партизани зафіксували до 50 людей та близько 15 машин співробітників спецслужби.

За наявною інформацією руху "Атеш", саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.