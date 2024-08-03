Партизани знайшли прихований штаб ФСБ у Ялті
Партизанський рух "Атеш" зафіксував прихований штаб російської Федеральної служби безпеки у тимчасово окупованій Ялті в Криму
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначають, що російські окупанти облаштували пункт управління ФСБ в санаторії "Чорномор'я" у тимчасово окупованій Ялті. На території закладу партизани зафіксували до 50 людей та близько 15 машин співробітників спецслужби.
За наявною інформацією руху "Атеш", саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.
- Напередодні "Атеш" зафіксував відправку викраденого в Україні зерна у тимчасово окупованому Криму. Росіяни переправляють зерно з Севастополя до Сирії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе