Росіяни вивозять викрадене в Україні зерно з Севастополя до Сирії, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що окупанти завантажили викрадене зерно в бухті Севастополя на суховантажне судно "Матрос Кішка", яке вирушило до Сирії. Пізніше партизани зафіксували його при проході через Ялту.

"Злодіїв супроводжують патрульні кораблі. Також рашисти встановили на суховантажі системи пеленгації повітряних цілей, сподіваючись, що це зможе якимось чином їм допомогти", - йдеться у повідомленні.

Партизани припускають, що це може говорити про страх і паніку серед окупантів.