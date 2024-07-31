Окупанти конфіскують або за безцінь скуповують зерно на ТОТ Херсонської та Запорізької областей
Окупанти продовжують незаконно вивозити зерно, вирощене на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей
Про це інформує рух "Жовта стрічка".
За даними активістів, які посилаються на розповіді фермерів, ціни на збіжжя впали до катастрофічно низького рівня. Окупанти скуповують зерно за безцінь. До того ж інколи вони взагалі конфісковують частину врожаю без жодної компенсації.
"До 2022 року за зароблені на зерні гроші можна було жити цілий рік, а зараз коштів вистачає лише на те, щоб дотягти до кінця сезону", - передають слова фермерів у "Жовтій стрічці".
- 26 липня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни запустили у продаж вугілля з Кузбасу та заохочують місцевих мешканців купувати саме його.
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