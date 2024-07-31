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Окупанти конфіскують або за безцінь скуповують зерно на ТОТ Херсонської та Запорізької областей

Марина Клюєва
31 липня, 2024 середа
19:33
Війна з Росією зерно

Окупанти продовжують незаконно вивозити зерно, вирощене на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей

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Про це інформує рух "Жовта стрічка".

За даними активістів, які посилаються на розповіді фермерів, ціни на збіжжя впали до катастрофічно низького рівня. Окупанти скуповують зерно за безцінь. До того ж інколи вони взагалі конфісковують частину врожаю без жодної компенсації.

"До 2022 року за зароблені на зерні гроші можна було жити цілий рік, а зараз коштів вистачає лише на те, щоб дотягти до кінця сезону", - передають слова фермерів у "Жовтій стрічці". 

  • 26 липня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни запустили у продаж вугілля з Кузбасу та заохочують місцевих мешканців купувати саме його.
Теги:
Україна
зерно
Херсонщина
окуповані території
окупанти
аграрії
Запорізька область
Економіка
зернові
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