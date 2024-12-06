Пентагон назвав об'єм коштів, які залишилися на військову допомогу Україні

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Залишилося $2,21 млрд у рамках Ініціативи сприяння безпеці України, а також $6,8 млрд у межах президентських повноважень", - сказав Райдер.

Представник Міноборони США додав, що Білий дім наказав "докласти всіх зусиль, щоб надалі надавати допомогу Україні у прискореному режимі та використовувати наявні повноваження". За словами чиновника, саме це наразі робить Пентагон.

"Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України", - наголосив Райдер.

Речник Пентагону додав, що США продовжать контактувати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити подальшу підтримку України у захисті свободи та суверенітету.