Пентагон офіційно підтвердив відкладення "Рамштайну"

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що засідання, призначене на 12 жовтня, було відкладене. Час і місце проведення зустрічі визначається.

"Між засіданнями відбувається дуже багато роботи, і це дійсно передбачає роботу Коаліцій спроможностей через своїх співголів щодо визначення, розвитку та надання спроможностей українцям як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах",- зауважив Райдер.

За його словами, з боку США докладається чимало зусиль на різних рівнях. Це передбачає телефонні переговори й двосторонні зустрічі на регулярній основі.

Генерал Райдер нагадав про роботу Групи сприяння безпеці України, яка працює в Німеччині з міжнародними партнерами, щоби скоординувати придбання та доставку військових спроможностей в Україну.

"Отже, Рамштайн є неймовірно важливим форумом, який допомагає синхронізувати та забезпечити обмін інформацією та підтримку України злагоджено, але, однак, це аж ніяк не єдиний механізм, за допомогою якого ми підтримуємо Україну",- зауважив представник Пентагону.