Пентагон офіційно підтвердив відкладення "Рамштайну"
Зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка була запланована на 12 жовтня, відкладена
Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.
Він зазначив, що засідання, призначене на 12 жовтня, було відкладене. Час і місце проведення зустрічі визначається.
"Між засіданнями відбувається дуже багато роботи, і це дійсно передбачає роботу Коаліцій спроможностей через своїх співголів щодо визначення, розвитку та надання спроможностей українцям як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах",- зауважив Райдер.
За його словами, з боку США докладається чимало зусиль на різних рівнях. Це передбачає телефонні переговори й двосторонні зустрічі на регулярній основі.
Генерал Райдер нагадав про роботу Групи сприяння безпеці України, яка працює в Німеччині з міжнародними партнерами, щоби скоординувати придбання та доставку військових спроможностей в Україну.
"Отже, Рамштайн є неймовірно важливим форумом, який допомагає синхронізувати та забезпечити обмін інформацією та підтримку України злагоджено, але, однак, це аж ніяк не єдиний механізм, за допомогою якого ми підтримуємо Україну",- зауважив представник Пентагону.
- 8 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
- 9 жовтня стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували. Нова дата наразі невідома.
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