"Перебуваємо в активній обороні": у батальйоні ударних БпАК "Ахіллес" назвали співвідношення FPV-дронів у ЗСУ і РФ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада продовжує перебувати південніше Бахмута - це Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр. Перебуваємо в активній обороні, наразі ситуація дійсно дуже напружена. Ворог штурмує 24/7 наші позиції, але тактичних успіхів немає. З FPV-дронами вже ситуація покращилася. Раніше в росіян було в п'ять разів більше дронів, зараз десь один до трьох. Нас активно підтримують українські компанії, друзі, донати. Держава теж почала закуповувати більше FPV, якщо за минулий рік ми отримали тільки 300 дронів від держави, то в цьому році вже набагато більше", - зауважив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес", дрон не може повністю замінити артилерію.

"FPV-дрон несе меншу кількість вибухівки, і ми маємо доповнювати один одного. Оперативне командування, яке бачить картину бою, має мати під рукою всі засоби ураження, і мати об'єднаний вогневий вплив. За кількістю дронів не треба гнатися, треба викуповувати тільки ті, що дійсно літають. Є багато бізнесменів, які намагаються завести з Китаю дрони та продати, а потім все це лежить і не літає, і нам доводиться докручувати. Ми такі дрони не отримуємо тому, що знаємо які нам дрони треба. Потрібно питати у підрозділів технічні характеристики, і поставляти їм саме те, що літає на їхньому відтінку фронту тому, що кожен відтінок відрізняється один від одного", - додав Маляревич.