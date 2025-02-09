"Передумовою загальмовування росіян став комплексний вплив Сил оборони на всі складові воєнної машини РФ": Defense Express
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зауважив, що удари Сил оборони України по тилових об’єктах росіян мали важливий вплив на всі складові воєнної машини ворога
Таку думку він висловив в етері "Еспресо".
"Якщо вже не зурочити й обмежитися терміном "загальмовування", то тут, як на мою скромну думку, спрацював, скоріше, не фактор географічний, тобто де росіяни рухались, а дуже активна робота по їхніх тилах. Тому що за цей проміжок, жовтень і от зараз, пройшло дуже багато цікавих новин, яких до цього моменту років два точно не було. Наприклад, серія ударів по командних пунктах, з'єднання рівня "загальновійськова армія". Командний пункт на загальновійськову армію - це дуже розгалужений організм. Росіяни мають певний досвід, як такі об'єкти маскувати, як їх заглиблювати, щоб не було чим дістати. Але раптом щось із руськими генералами сталось, і на їхню голову прилетіло або трохи нашої вітчизняної демократії, або трохи західної демократії у вигляді ракет", - сказав він.
Також Іван Киричевський нагадав про активні атаки на російські нафтобази, які живлять російські механізовані підрозділи, по арсеналах, які живлять російську артилерію.
"Ще ж є певний момент у тому, така виходить ситуація, що для песимістів склянка наполовину пуста, для оптимістів наполовину повна: вона полягає в тому, що для росіян все ще, на щастя, ведення вуличних боїв лишається складним. Тому що в першу чергу специфіка вуличних боїв полягає в тому, що росіянам треба відмовлятися від свого централізованого характеру армії, тому що в них там це розкладається на дії децентралізованих загонів, там, де ініціативу на себе бере найнахабніший командир, за принципом "хто раніше встав, того і танки". Тому тут не те що була просто ставка, що "давайте потроху відступати, а там росіяни якось вимотаються". Це був дуже комплексний вплив на всі можливі логістичні комунікації ворога, командні комунікації", - зазначив експерт.
Військовий експерт зауважив, що це має безпосередній вплив на загальмовування росіян на фронті.
"Росіяни наче як слабшають, а при цьому росіяни бідкаються, що в них навіть оснащення цих штурмових загонів десь коливається залежно від фронту, що десь гарно упаковані, ну а десь упаковані за зразками 2022 року. Ну і врешті навіть оця картина з ослами і кіньми в якості транспортних засобів. Не можна сказати, що це зовсім якесь безглуздя, тому що штатно в них такі тварини в деяких підрозділах центрального військового округу були. Але те, що вони дійшли вже до такого, що вже, виходить, росіяни мають оперативні проблеми, що вони не можуть підвозити особовий склад, боєприпаси і їжу до фронту "буханками", а тепер їм доводиться припахувати нещасних осликів. Ну, це говорить, що, скоріше, скажімо так, передумовою цього загальмовування росіян став комплексний вплив Сил оборони України на всі складові російської воєнної машини", - додав Іван Киричевський.
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