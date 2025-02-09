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Ексклюзив

"Передумовою загальмовування росіян став комплексний вплив Сил оборони на всі складові воєнної машини РФ": Defense Express

Марина Клюєва
9 лютого, 2025 неділя
19:34
Війна з Росією Волгоградський НПЗ

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зауважив, що удари Сил оборони України по тилових об’єктах росіян мали важливий вплив на всі складові воєнної машини ворога

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Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Якщо вже не зурочити й обмежитися терміном "загальмовування", то тут, як на мою скромну думку, спрацював, скоріше, не фактор географічний, тобто де росіяни рухались, а дуже активна робота по їхніх тилах. Тому що за цей проміжок, жовтень і от зараз, пройшло дуже багато цікавих новин, яких до цього моменту років два точно не було. Наприклад, серія ударів по командних пунктах, з'єднання рівня "загальновійськова армія". Командний пункт на загальновійськову армію - це дуже розгалужений організм. Росіяни мають певний досвід, як такі об'єкти маскувати, як їх заглиблювати, щоб не було чим дістати. Але раптом щось із руськими генералами сталось, і на їхню голову прилетіло або трохи нашої вітчизняної демократії, або трохи західної демократії у вигляді ракет", - сказав він.

Також Іван Киричевський нагадав про активні атаки на російські нафтобази, які живлять російські механізовані підрозділи, по арсеналах, які живлять російську артилерію. 

"Ще ж є певний момент у тому, така виходить ситуація, що для песимістів склянка наполовину пуста, для оптимістів наполовину повна: вона полягає в тому, що для росіян все ще, на щастя, ведення вуличних боїв лишається складним. Тому що в першу чергу специфіка вуличних боїв полягає в тому, що росіянам треба відмовлятися від свого централізованого характеру армії, тому що в них там це розкладається на дії децентралізованих загонів, там, де ініціативу на себе бере найнахабніший командир, за принципом "хто раніше встав, того і танки". Тому тут не те що була просто ставка, що "давайте потроху відступати, а там росіяни якось вимотаються". Це був дуже комплексний вплив на всі можливі логістичні комунікації ворога, командні комунікації", - зазначив експерт. 

Військовий експерт зауважив, що це має безпосередній вплив на загальмовування росіян на фронті.

"Росіяни наче як слабшають, а при цьому росіяни бідкаються, що в них навіть оснащення цих штурмових загонів десь коливається залежно від фронту, що десь гарно упаковані, ну а десь упаковані за зразками 2022 року. Ну і врешті навіть оця картина з ослами і кіньми в якості транспортних засобів. Не можна сказати, що це зовсім якесь безглуздя, тому що штатно в них такі тварини в деяких підрозділах центрального військового округу були. Але те, що вони дійшли вже до такого, що вже, виходить, росіяни мають оперативні проблеми, що вони не можуть підвозити особовий склад, боєприпаси і їжу до фронту "буханками", а тепер їм доводиться припахувати нещасних осликів. Ну, це говорить, що, скоріше, скажімо так, передумовою цього загальмовування росіян став комплексний вплив Сил оборони України на всі складові російської воєнної машини", - додав Іван Киричевський. 

  • Упродовж доби 8 лютого на російсько-українському фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках.
  • 9 лютого генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж зазначив, що паузи в наступальних діях росіян зумовлені тим, що їхні резерви та ресурси вичерпуються.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
нафта
нафтобаза
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