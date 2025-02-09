"Передумовою загальмовування росіян став комплексний вплив Сил оборони на всі складові воєнної машини РФ": Defense Express

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Якщо вже не зурочити й обмежитися терміном "загальмовування", то тут, як на мою скромну думку, спрацював, скоріше, не фактор географічний, тобто де росіяни рухались, а дуже активна робота по їхніх тилах. Тому що за цей проміжок, жовтень і от зараз, пройшло дуже багато цікавих новин, яких до цього моменту років два точно не було. Наприклад, серія ударів по командних пунктах, з'єднання рівня "загальновійськова армія". Командний пункт на загальновійськову армію - це дуже розгалужений організм. Росіяни мають певний досвід, як такі об'єкти маскувати, як їх заглиблювати, щоб не було чим дістати. Але раптом щось із руськими генералами сталось, і на їхню голову прилетіло або трохи нашої вітчизняної демократії, або трохи західної демократії у вигляді ракет", - сказав він.

Також Іван Киричевський нагадав про активні атаки на російські нафтобази, які живлять російські механізовані підрозділи, по арсеналах, які живлять російську артилерію.

"Ще ж є певний момент у тому, така виходить ситуація, що для песимістів склянка наполовину пуста, для оптимістів наполовину повна: вона полягає в тому, що для росіян все ще, на щастя, ведення вуличних боїв лишається складним. Тому що в першу чергу специфіка вуличних боїв полягає в тому, що росіянам треба відмовлятися від свого централізованого характеру армії, тому що в них там це розкладається на дії децентралізованих загонів, там, де ініціативу на себе бере найнахабніший командир, за принципом "хто раніше встав, того і танки". Тому тут не те що була просто ставка, що "давайте потроху відступати, а там росіяни якось вимотаються". Це був дуже комплексний вплив на всі можливі логістичні комунікації ворога, командні комунікації", - зазначив експерт.

Військовий експерт зауважив, що це має безпосередній вплив на загальмовування росіян на фронті.

"Росіяни наче як слабшають, а при цьому росіяни бідкаються, що в них навіть оснащення цих штурмових загонів десь коливається залежно від фронту, що десь гарно упаковані, ну а десь упаковані за зразками 2022 року. Ну і врешті навіть оця картина з ослами і кіньми в якості транспортних засобів. Не можна сказати, що це зовсім якесь безглуздя, тому що штатно в них такі тварини в деяких підрозділах центрального військового округу були. Але те, що вони дійшли вже до такого, що вже, виходить, росіяни мають оперативні проблеми, що вони не можуть підвозити особовий склад, боєприпаси і їжу до фронту "буханками", а тепер їм доводиться припахувати нещасних осликів. Ну, це говорить, що, скоріше, скажімо так, передумовою цього загальмовування росіян став комплексний вплив Сил оборони України на всі складові російської воєнної машини", - додав Іван Киричевський.