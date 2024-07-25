Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Переговори щодо війни в Україні без Китаю та Росії неможливі, - президент Чехії Павел

Переговори щодо війни в Україні без Китаю та Росії неможливі, - президент Чехії Павел

Дар'я Куркіна
25 липня, 2024 четвер
15:31
Війна з Росією Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні неможливі без Росії та Китаю

Зміст

Про це він розповів у інтервʼю CTK.

За словами чеського президента, Китай повинен взяти на себе більшу відповідальність за світовий мир, базуючись на правилах, а не на тому, у кого більша армія чи економічна потужність.

Павел зазначив, що очікує змін у війні РФ проти України цього року. Він акцентував, що це повʼязано із виборами у світових державах, першими з яких є майбутні президентські вибори у США.

Також очільник Чехії прокоментував можливу участь Росії у другому Саміті миру.

"Якщо це можливо, то подивимося, що принесуть найближчі місяці. Але в будь-якому разі це необхідно і бажано", - висловився Павел.

Водночас президент підкреслив, що переговори не матимуть сенсу, якщо росіяни вестимуть їх, як робили це раніше, - висуваючи умови капітуляції.

"Але без Росії та Китаю за столом мирних переговорів справді не буде", - додав Петр Павел.

На його думку, Пекін у цьому мав би виконувати роль "великого глобального гравця, яким він, безсумнівно, є в економіці, у фінансах, але, можливо, вже не в політиці примусу до миру".

"Якщо Китай цього не зробить, Росія не відчує внутрішньої потреби діяти. Навпаки, він намагатиметься отримати для себе переваги. Чи то на полі бою, чи то на полі міжнародної політики", - резюмував президент Чехії.

  • 14 червня російський диктатор та лідер Кремля Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
Чехія
російська армія
переговори з РФ
Читайте також:
Мовознавиця Ірина Фаріон
Автор Марта Оліярник
25 липня, 2024 четвер
Що відомо про розслідування вбивства Ірини Фаріон? Розмова з адвокатами жертви
Резерв+
Автор Юлія Юліна
23 липня, 2024 вiвторок
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 44.53
    Продаж 45.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 липня
16:40
Маріуполь
У Маріуполі росіяни планують привласнити ще 345 квартир, які належать українцям
16:38
"Ти - космос"
Український фільм "Ти — космос" покажуть на міжнародному кінофестивалі в Канаді
16:34
S.T.A.L.K.E.R. 2
Розробники відтермінували вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: нова дата релізу
16:31
НБУ
Почала зростати: НБУ дав прогноз щодо рівня інфляції в Україні до кінця року
16:30
Процес будівництва оборонних рубежів на Херсонщині завершено на 97%, - Шмигаль
16:20
Дональд Трамп
Телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія
16:09
Лім Сі Хьон, нова світова рекордсменка у стрільбі з лука
На Олімпіаді-2024 встановили перший світовий рекорд
16:08
OPINION
Валерій Пекар
Балада про не чорно-білий світ
15:59
Оновлено
Додаткова година зі світлом: енергетики оновили інформацію щодо вимкнень у деяких регіонах
15:47
вступна кампанія
Особисті дані українських абітурієнтів з ТОТ шифрують задля безпеки, - Лубінець
15:46
Женя Галич з O.Torvald
Гурт O.Torvald випустив кліп на пісню "Я хворий" про боротьбу з депресією та ПТСР
15:46
окупанти
Росії знадобиться 5 років, аби повністю захопити 4 області України, – керівник генштабу Британії
15:33
Ексклюзив
Віктор Ягун
Версія з російськими неонацистами неправдоподібна: генерал-майор запасу СБУ Ягун про вбивство Фаріон
15:31
електроенергія
У Міненерго повідомили про обмеження виробництва електроенергії: причина
15:26
На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
15:25
Оновлено
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
15:11
Відмовився перевозити одразу п’ятьох пасажирів: в Одесі вбили таксиста
15:00
Су-34
Росіяни вперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янщині, - Синєгубов
14:50
Бердянськ
У Бердянську окупанти на базі викраденого дитячого табору відкрили пропагандистський центр "Маяк"
14:42
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі Eurofighter патрулюватимуть польське небо з 2025 року
14:40
Алла Кудлай
"Соромно сказати": народна артистка Алла Кудлай поділилась, що отримує "мізерну пенсію"
14:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 липня: скільки коштують долар і євро
14:06
Еліна Світоліна
Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024
14:04
OPINION
Вікторія Сюмар
Трампу доведеться їсти власноруч заварену кашу
13:52
Андрій Юсов
Визволення з РФ цивільних заручників в обмін на колаборантів: Україна запустила проєкт "Хочу к своим"
13:44
Звинувачений у замаху на Салмана Рушді Хаді Матар
Нападнику на британського письменника Рушді висунули звинувачення в підтримці Хезболли
13:27
Оновлено
Шахед
Румунія заявила про падіння на її території уламків російського "шахеда"
13:25
школа в окупації
У школах на ТОТ росіяни з вересня запроваджують обов’язковий військовий вишкіл, - Нацспротив
13:10
На фото: Кіану Рівз
"Колінна чашечка тріснула, як чипси": Кіану Рівз розповів, що отримав травму на зйомках нового фільму
12:58
атомна енергетика
Ситуація зі світлом покращилася після підключень енергоблоків на АЕС: стан енергосистеми на 25 липня
12:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Президентство Трампа може полишити Україну напризволяще і чи зможе Китай стати миротворцем у глобальних конфліктах. Акценти світових ЗМІ 25 липня
12:53
демонтаж тунелю Деміївська
Підтоплення на "синій" гілці: в.о. начальника Київського метрополітену відправили під цілодобовий домашній арешт
12:45
Британська розвідка оцінила наслідки для РФ удару ЗСУ по порому "Славянин" у порту "Кавказ"
12:40
Дощі в частині країни, +13...+16°C вночі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
12:32
Партнерський матеріал
В Україні підвели підсумки трьох років роботи біржового ринку деревини
12:24
Нацгвардія
З полону росіян вдалося повернути 755 нацгвардійців, - командувач НГУ
12:18
Володимир і Катерина Остапчуки
Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина зворушливим відео розповіли, що чекають на дитину
12:04
ГУР ідентифікувало 30 росіян, причетних до обстрілів Харківщини і Сумщини
12:00
OPINION
Ігор Луценко
Знову торгівля мовою?
11:54
"В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16": новий вкид роспропаганди
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV