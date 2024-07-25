Переговори щодо війни в Україні без Китаю та Росії неможливі, - президент Чехії Павел

Про це він розповів у інтервʼю CTK.

За словами чеського президента, Китай повинен взяти на себе більшу відповідальність за світовий мир, базуючись на правилах, а не на тому, у кого більша армія чи економічна потужність.

Павел зазначив, що очікує змін у війні РФ проти України цього року. Він акцентував, що це повʼязано із виборами у світових державах, першими з яких є майбутні президентські вибори у США.

Також очільник Чехії прокоментував можливу участь Росії у другому Саміті миру.

"Якщо це можливо, то подивимося, що принесуть найближчі місяці. Але в будь-якому разі це необхідно і бажано", - висловився Павел.

Водночас президент підкреслив, що переговори не матимуть сенсу, якщо росіяни вестимуть їх, як робили це раніше, - висуваючи умови капітуляції.

"Але без Росії та Китаю за столом мирних переговорів справді не буде", - додав Петр Павел.

На його думку, Пекін у цьому мав би виконувати роль "великого глобального гравця, яким він, безсумнівно, є в економіці, у фінансах, але, можливо, вже не в політиці примусу до миру".

"Якщо Китай цього не зробить, Росія не відчує внутрішньої потреби діяти. Навпаки, він намагатиметься отримати для себе переваги. Чи то на полі бою, чи то на полі міжнародної політики", - резюмував президент Чехії.