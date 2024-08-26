Переміщення техніки не фіксується, - речник Держприкордонслужби Демченко про ситуацію на кордоні З Білоруссю
У понеділок, 26 серпня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на білорусько-українському кордоні не фіксується будь-якого переміщення військ. Ситуація контрольована
Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".
"Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових, а це і прикордонники, і Збройні Сили, Національна гвардія, повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося", - зазначив Демченко.
За його словами, підрозділи розвідки також стежать за ситуацією, яка відбувається у глибині території Білорусі, аби "розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, щоб ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території РБ".
"Але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу", - додав він.
- Білорусь після початку операції на Курщині перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область, що межує з Україною. Українське МЗС закликало припинити недружні дії.
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