Переміщення техніки не фіксується, - речник Держприкордонслужби Демченко про ситуацію на кордоні З Білоруссю

Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".

"Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових, а це і прикордонники, і Збройні Сили, Національна гвардія, повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося", - зазначив Демченко.

За його словами, підрозділи розвідки також стежать за ситуацією, яка відбувається у глибині території Білорусі, аби "розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, щоб ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території РБ".

"Але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу", - додав він.