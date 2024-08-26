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Переміщення техніки не фіксується, - речник Держприкордонслужби Демченко про ситуацію на кордоні З Білоруссю

Марія Науменко
26 серпня, 2024 понедiлок
11:06
Війна з Росією Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

У понеділок, 26 серпня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на білорусько-українському кордоні не фіксується будь-якого переміщення військ. Ситуація контрольована

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Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".

"Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових, а це і прикордонники, і Збройні Сили, Національна гвардія, повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося", - зазначив Демченко.

За його словами, підрозділи розвідки також стежать за ситуацією, яка відбувається у глибині території Білорусі, аби "розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, щоб ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території РБ".

"Але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу", - додав він.

  • Білорусь після початку операції на Курщині перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область, що межує з Україною. Українське МЗС закликало припинити недружні дії.
Теги:
Україна
Білорусь
Держприкордонслужба
Військові новини
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