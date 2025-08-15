Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Перемога України є стратегічно важливою для Польщі, - посол Боднар

Віталій Бесараб
15 серпня, 2025 п'ятниця
17:16
Війна з Росією Україна Польща

Для Польщі стратегічно важливо, щоб Україна стала переможцем у війні проти Росії, це відповідає її національним інтересам

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

"Польща не тільки в десятці - вона у першій трійці серед країн, без яких Україні важко вижити у цій війні. Ми зараз звикли дивитись тільки на глобальний вимір, дивитись, хто скільки постачає і як забезпечує Україну під час війни. Але без Польщі ці постачання були б неможливими. Окрім того, мільйони українців, які знайшли свій прихисток з перших днів війни у Польщі й зараз проживають тут, приносять досить серйозний здобуток для самої Польської держави. Окрім того, вони ще й себе забезпечують, певним чином допомагаючи Україні", - пояснив Боднар.

Посол наголосив, що Польща була однією з перших країн, яка надала Україні військову допомогу, що дало змогу відкинути російську окупаційну армію від Києва.

"Крім того, ми зараз говоримо про те, що Польща була першою, хто надав досить суттєву військову підтримку, яка допомогла певним чином врятувати і Київ від оточення, і відбити перші атаки росіян. Тому Польща - це один із ключових стратегічних партнерів. Польща - це важливий логістичний хаб і Польща - це наш близький союзник і партнер, не тільки у двосторонньому вимірі, але і в контексті ЄС і НАТО", - додав він.

За словами посла, перемога України у війні проти Росії відповідає національним інтересам Польщі.

"Якщо ми порахуємо тільки цифри, то найбільша кількість українців - раз, друге - це постачання і необхідне забезпечення для збройних сил, третє - це питання, пов'язані з політичним і історичним діалогами. Це також важлива тема, яка на двосторонньому рівні займає левову частку нашої роботи. І, звичайно, це найбільше на сьогодні посольство України за кордоном. Тобто це показує, наскільки Польща є важливою для України і яку роль вона відіграє в тому, щоб Україна вистояла, Україна боронилася. І давайте говорити чесно: у національному інтересі Польщі, аби Україна в цій війні вийшла переможцем, а не так, як деякі інші партнери бажають, стосовно майбутніх перемовин з країною-агресором", - підсумував посол.

  • У Польщі з 2 лютого по 30 квітня 2026 року триватиме масштабна військова кваліфікація: на ВЛК обов’язково викличуть близько 235 тис. людей, серед яких і чоловіки, і жінки.
     
