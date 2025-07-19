Перша система Patriot для України, за яку платитиме Німеччина, буде готова через 6-8 місяців, - Bild
Система протиповітряної оборони Patriot, яку Німеччина зобов’язалася передати Україні, все ще перебуває на етапі виробництва й буде готова, за найоптимістичнішими прогнозами, не раніше ніж через 6–8 місяців
Про це повідомляє Bild.
Йдеться про систему, яка спочатку була призначена для Швейцарії, але її поставка буде перенаправлена до України. Витрати на цю систему візьме на себе уряд ФРН, а виробництвом займається американська компанія Raytheon.
За інформацією журналістів, Німеччина також розглядає можливість передати ще одну систему Patriot зі складів Бундесверу. У такому разі її мають згодом замінити новою — щойно вона буде виготовлена. Але на це можуть знадобитися роки.
Джерела в німецьких урядових колах розповідають, що спочатку передбачалося, що США надаватимуть Україні зброю безпосередньо зі своїх запасів, а Німеччина фінансуватиме поповнення. Однак президент США Дональд Трамп різко виступив проти такого варіанту й наполіг, що Пентагон не може «віддати жодного свого засобу ППО». Він закликав європейські країни самостійно шукати і передавати системи зі своїх арсеналів.
Це спричинило затримки: як зазначає Bild, у Європі гостро не вистачає систем ППО. Переговори щодо того, хто і які ресурси зможе передати Україні, тривають уже кілька днів. При цьому три системи Patriot, які потенційно могли б бути використані, нині проходять технічне оновлення, а ще одна необхідна для навчання особового складу.
- У четвер, 17 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що наразі міністерства оборони узгоджують деталі оперативного постачання систем Patriot Україні, очікуючи, що це займе кілька тижнів.
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