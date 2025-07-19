Перша система Patriot для України, за яку платитиме Німеччина, буде готова через 6-8 місяців, - Bild

Про це повідомляє Bild.

Йдеться про систему, яка спочатку була призначена для Швейцарії, але її поставка буде перенаправлена до України. Витрати на цю систему візьме на себе уряд ФРН, а виробництвом займається американська компанія Raytheon.

За інформацією журналістів, Німеччина також розглядає можливість передати ще одну систему Patriot зі складів Бундесверу. У такому разі її мають згодом замінити новою — щойно вона буде виготовлена. Але на це можуть знадобитися роки.

Джерела в німецьких урядових колах розповідають, що спочатку передбачалося, що США надаватимуть Україні зброю безпосередньо зі своїх запасів, а Німеччина фінансуватиме поповнення. Однак президент США Дональд Трамп різко виступив проти такого варіанту й наполіг, що Пентагон не може «віддати жодного свого засобу ППО». Він закликав європейські країни самостійно шукати і передавати системи зі своїх арсеналів.

Це спричинило затримки: як зазначає Bild, у Європі гостро не вистачає систем ППО. Переговори щодо того, хто і які ресурси зможе передати Україні, тривають уже кілька днів. При цьому три системи Patriot, які потенційно могли б бути використані, нині проходять технічне оновлення, а ще одна необхідна для навчання особового складу.