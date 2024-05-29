Перші F-16 від Бельгії можуть з'явитися в Україні наступного місяця, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець зазначив, що загалом Україні має бути передано 85 літаків F-16
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Бельгія нарешті оголосила кількість літаків F-16, які передадуть Україні. Якщо ще враховувати обіцянки Нідерландів, Данії і Норвегії, то загалом Україні має бути передано 85 літаків F-16. Звісно, 30 літаків з Бельгії - значна частина потенційного арсеналу. Як відомо, перші літаки будуть передані цього року. Не виключено, що з огляду на різні політичні і військові заяви, перші літаки з Бельгії можуть з'явитися в Україні вже наступного місяця, з огляду на низку повідомлень щодо підготовки пілотів, очікувань тощо", - заявив Згурець.
Новина про те, що Бельгія відправить Україні 30 винищувачів F-16 має не лише позитивні, а й негативні сторони: "У Бельгії вже лунають розмови про те, що ці літаки не повинні використовуватися для знищення цілей противника у повітряному просторі РФ. Тобто у країні говорять про обмеження, які є дратуючими для нас, зокрема щодо невикористання західної техніки по об'єктах, які знаходяться на території РФ", - каже аналітик.
За його словами, якщо ми отримаємо навіть далекобійні ракети або інші зразки, які можемо використовувати в симбіозі з платформами F-16, то політичні обмеження суттєво гальмуватимуть потенціал озброєння, яке нам передається.
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Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб 28 травня оголосила, що її країна готова передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Водночас прем'єр Александр де Кроо підкреслив, що використовувати їх Україна зможе тільки на своїй території.
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