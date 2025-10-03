Перспективи є практично безмежними: експрацівник ЦРУ Гофф про зміцнення співпраці між спецслужбами Європи та України

Ральф Гофф, колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"Перспективи зміцнення співпраці між спецслужбами Європи та України є практично безмежними. Яскраве підтвердження цьому – операція "Павутина", в ході якої Україні вдалося непомітно переправити безпілотники вглиб території Росії та завдати ударів по віддалених авіабазах. Те, що місія була проведена з абсолютним дотриманням секретності й без жодних витоків, стало потужним сигналом для західних партнерів. Зокрема, для ЦРУ це стало доказом того, що українські спецслужби здатні надійно зберігати таємниці та залишаються непроникними для російської розвідки",- прокоментував експрацівник ЦРУ.

За його словами, ще до початку війни у Європі та США переважало переконання, що можна співпрацювати з українцями, але потрібно враховувати ризик їхньої компрометації російськими службами, а отже, будь-яка інформація може опинитися під загрозою. Операція "Павутина" розвіяла ці сумніви й довела, наскільки ефективно Україна вміє захищати конфіденційну інформацію.

"Це підняло довіру західних спецслужб до України на зовсім інший рівень і відкрило можливості для значно глибшої співпраці. Якщо ж Сполучені Штати вирішать зменшити свою активність у війні, зокрема обмеживши обмін розвідкою, настане момент, коли саме Європа повинна зробити рішучий крок уперед. І вона цілком здатна це зробити. Чи то Литва зі своїми невеликими, але надзвичайно дієвими службами, чи Естонія з такими ж ефективними структурами, чи великі та досвідчені служби Франції та Німеччини – потенціал очевидний. Україна вже довела, що є надійним і гідним партнером, з яким варто розвивати співпрацю у майбутньому", - резюмував Ральф Гофф.

Що відомо про операцію СБУ "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела велику операцію під назвою "Павутина" зі знищення російської бомбардувальної авіації. Відомо про ураження 40 літаків.

Як деталізували у Службі безпеки України, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена у результаті спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів.

Своєю чергою російське міністерство оборони наголосило, що на військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях "всі терористичні атаки були відбиті".

Президент України Володимир Зеленський подякував голові СБУ Василю Малюку за результат операції. Він повідомив, що "офіс" операції СБУ на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з областей. Загалом в операції було використано 117 дронів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом повідомив, що в рамках масштабної спецоперації СБУ було знищено мінімум 13 російських літаків, і ще більше пошкоджено.

