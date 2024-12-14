Під час бойового завдання загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації
Під час виконання бойового завдання в суботу, 14 грудня, загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Там зазначили, що полеглий молодий український пілот бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.
"Пілоти тактичної авіації Повітряних сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій", – йдеться в повідомленні.
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