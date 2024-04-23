Під час нічної атаки РФ застосувала нову тактику запуску "шахедів": Повітряні сили розповіли деталі
Уночі вівторка, 23 квітня, під час атаки на Україну російські війська застосували нову тактику - намагалися направляти по різних напрямках декілька безпілотників із різною періодичністю
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
За його словами, поки Україна очікує на допомогу від США, росіяни намагатимуться інтенсифікувати обстріли різними методами, як цієї ночі за допомогою дронів.
"Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ними", - розповів Євлаш.
Він зауважив, що під час сьогоднішньої атаки ворог намагався розвідувати застосування наших мобільних вогневих груп.
Крім цього, речник Повітряних сил додав, що росіяни також досить інтенсивно виготовляють та застосовують керовані авіабомби та ракети.
- У ніч на 23 квітня Росія здійснила повітряну атаку України: в Одесі є постраждалі, завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.
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