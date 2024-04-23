Під час нічної атаки РФ застосувала нову тактику запуску "шахедів": Повітряні сили розповіли деталі

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, поки Україна очікує на допомогу від США, росіяни намагатимуться інтенсифікувати обстріли різними методами, як цієї ночі за допомогою дронів.

"Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ними", - розповів Євлаш.



Він зауважив, що під час сьогоднішньої атаки ворог намагався розвідувати застосування наших мобільних вогневих груп.



Крім цього, речник Повітряних сил додав, що росіяни також досить інтенсивно виготовляють та застосовують керовані авіабомби та ракети.