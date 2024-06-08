Під час обстрілу 7 червня окупанти влучили в цивільні будинки на Полтавщині

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"В нашій громаді є жахливі новини. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Є дуже пошкоджені та повністю зруйновані будівлі звичайних цивільних громадян. Ми терміново зібрали комісію та організували штаб біля цих будівель. Організовані рейди соціальних працівників. Люди отримують розʼяснення щодо отримання компенсацій. Також вже розпочалася видача будівельних матеріалів першого гуманітарного реагування", - повідомила Ямщикова.

За словами секретаря, сьогодні буде продовжуватися робота з розбирання знищених окупантами будинків.

"Сьогодні також буде відбуватися вивіз будівельного сміття, в яке, на жаль, перетворились звичайні цивільні будинки людей. Комунальні служби активно працюють. Будівельна техніка залучена для розбору завалів. Протягом дня сьогодні також будемо працювати", - додала вона.

