Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар
У ніч на 23 серпня 2025 року під час заходу на посадку після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар
Про це проінформували Повітряні сили ЗС України.
"Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н. Причини та обставини катастрофи встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Командування Повітряних сил ЗСУ висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого військового.
- Впродовж минулої доби 22 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 840 військовослужбовців. Сили оборони знищили 5 ворожих танків, 23 артсистеми та десятки одиниць іншої техніки та озброєння.
