За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових
Впродовж минулої доби 22 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 840 військовослужбовців. Сили оборони знищили 5 ворожих танків, 23 артсистеми та десятки одиниць іншої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1075160 (+840) осіб;
- танків – 11129 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23164 (+4) од;
- артилерійських систем – 31858 (+23) од;
- РСЗВ – 1472 (+0) од;
- засоби ППО – 1210 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+148);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59512 (+86);
- спеціальна техніка – 3944 (+0);
Дані уточнюються.
- Сили та засоби Військово-морських сил ЗС України знищили пункт базування безпілотних літальних апаратів противника на аеродромі "Херсонес" у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму.
- Біла Церква
