Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових

За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових

Марія Науменко
23 серпня, 2025 субота
07:36
Війна з Росією втрати окупантів

Впродовж минулої доби 22 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 840 військовослужбовців. Сили оборони знищили 5 ворожих танків, 23 артсистеми та десятки одиниць іншої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1075160 (+840) осіб;
  • танків – 11129 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23164 (+4) од;
  • артилерійських систем – 31858 (+23) од;
  • РСЗВ – 1472 (+0) од;
  • засоби ППО – 1210 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52935 (+148);
  • крилаті ракети – 3598 (+0);
  • кораблікатери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59512 (+86);
  • спеціальна техніка – 3944 (+0);

Дані уточнюються.

  • Сили та засоби Військово-морських сил ЗС України знищили пункт базування безпілотних літальних апаратів противника на аеродромі "Херсонес" у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Військові новини
втрати окупантів
2025, субота
23 серпня
08:28
Оновлено
війна з Росією
Протягом минулої доби на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:16
Огляд
Мобілізована нація, інструкція до успіху й останній потяг на Захід – 5 книг, де переосмислюють досвід
08:04
OPINION
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
07:51
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар
07:45
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація вранці на 23 серпня
07:35
Аналітика
Від Пакту Молотова-Ріббентропа до "Пакту Трампа-Путіна": чи повториться поділ Європи, який принесе ще більшу війну
07:00
Інтерв’ю
"На нас йшли цілими натовпами зеки, а слідом заходили вагнерівці": історія бійця прикордонного загону "Шквал" Володимира Бердака
00:31
Трамп і Путін
"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
2025, п'ятниця
22 серпня
23:45
Олег Дорощук, стрибки у висоту
Олег Дорощук здобув "золото" на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту
22:54
Білорусь
МЗС застерігає Білорусь не наближатися до кордонів України на тлі військових навчань з РФ
22:23
Оновлено
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
22:12
Дональд Трамп і Джон Болтон
ФБР провело обшуки в ексрадника Трампа з нацбезпеки Болтона, - New York Post
22:00
Естонія
Естонія готова в межах гарантій безпеки відправити роту військових в Україну, - премʼєр Міхал
21:45
премія "Оскар"
За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови
21:18
Дональд Трамп
"Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
21:03
Огляд
Одне ціле
Секрет "Трьох": що подивитися на вихідних
20:58
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Я сказав йому, що мені це не подобається", - Трамп про розмову з Путіним щодо атаки РФ на підприємство США в Мукачеві
20:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
Триває боротьба між Росією та Європою за те, хто втримає ближче до себе Трампа, - політик Рибачук
20:06
Bring Kids Back UA
"Відчували постійний тиск і приниження": в Україну повернули двох хлопців 21 та 22 років з ТОТ Криму
20:06
OPINION
Гучними словами Трамп вдало маскує бездіяльність
19:56
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Задум ворога був прочитаний трошки з запізненням: Згурець щодо ситуації навколо Добропілля
19:49
Партнерський матеріал
У Софії Київській презентували монографію про Григорія Сковороду, створену за підтримки Фонду "МХП-Громаді"
19:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
19:32
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - експерт-міжнародник Несвітайлов
19:03
TikTok
TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД
18:55
Джон Гілі
Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України
18:30
Оновлено
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України. Пекін відреагував
18:16
Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років з веслування на каное Людмила Лузан
Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное
18:15
Навчання
Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко
18:15
Ексклюзив
Трамп і Путін
Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников
18:10
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС
18:05
OPINION
Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним
18:04
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну вдалося відновити у свідомості Трампа відчуття їхньої "дружби": Болтон про зустріч на Алясці
18:03
суд, санкції
Сім поплічників РФ, які воювали проти України на Донеччині, отримали по 15 років вʼязниці
17:50
Трамп
"Вони як олія та оцет": Трамп зізнався, що не хотів би брати участь у перемовинах Зеленського й Путіна
17:43
ЗСУ
"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь
17:30
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ
17:23
Казино
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино
17:16
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують карати українців за незаконний виїзд за кордон трьома роками тюрми
Більше новин
Про нас

