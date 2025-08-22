ЗСУ знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі в Севастополі
Сили та засоби Військово-морських сил ЗС України знищили пункт базування безпілотних літальних апаратів противника на аеродромі "Херсонес" у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму
Про це повідомив Генеральний штаб ЗС України.
Згідно з повідомленням, в результаті удару було уражено до трьох дронів "Mohajer-6" та два БПЛА "Форпост", які росіяни використовували для спостереження за надводною обстановкою в акваторії Чорного моря.
"Боротьба триває! Крим – це Україна", - підсумували в Генштабі.
- Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 21 серпня уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами у тимчасово окупованому Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.65Продаж 48.31
- Актуальне
- Важливе