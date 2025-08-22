ЗСУ знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі в Севастополі

Про це повідомив Генеральний штаб ЗС України.

Згідно з повідомленням, в результаті удару було уражено до трьох дронів "Mohajer-6" та два БПЛА "Форпост", які росіяни використовували для спостереження за надводною обстановкою в акваторії Чорного моря.

"Боротьба триває! Крим – це Україна", - підсумували в Генштабі.