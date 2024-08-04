Під кінець сезону окупанти відкрили аквапарк у Бердянську, а в Кирилівці внаслідок спуску з гірки постраждала дівчина

Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що минулого року аквапарк також відкрили наприкінці сезону. Але окупаційна влада про відкриття мовчить. За повідомленнями бердянців, учора, 3 серпня, розважальний комплекс відкрив двері для місцевих мешканців і для "півмільйона туристів", яких обіцяли окупанти.

Також Галіціна повідомила, що у порівнянні з минулим роком зросли ціни: повний день для дорослих коштує 2000 рублів, для дітей - 1700. Проте половина атракціонів не працює.

Фото: t.me/berdmisk

"Гірки ті самі, що і минулого літа, нічого цікавого", "Як відпочивали без аквапарку, так і будемо без нього відпочивати", "Очі б мої цього не бачили", - так на відкриття реагують у соцмережах бердянці.

"Про перевірку безпеки атракціонів чи якості води у басейнах окупантами також нічого не відомо. Відпочивальники можуть відвідати аквапарк на свій страх і ризик", каже Галіціна.

Вона зауважила, що нещодавно загарбники відкрили "сусідній" аквапарк у Кирилівці, де в перші дні вже зʼявилися постраждалі.

"Зокрема, під час спуску з гірки, дівчина дуже серйозно пошкодила собі ногу. Закликаємо бердянців бути обережними під час відпочинку і не сподіватися на допомогу чи компенсацію від окупантів у випадку травматизації", - додала Галіціна.