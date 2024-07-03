Під Торецьком РФ атакувала евакуаційне авто парамедиків поліції, є поранені
Під Торецьком Донецької області росіяни атакували евакуаційне авто парамедиків поліції. Ворожий снаряд потрапив у кабіну автомобіля
Про це повідомила пресслужба МВС України.
"Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкоджене", - йдеться у повідомленні.
"Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері – інакше ми б згоріли", – розповів парамедик Руслан Губанов на прізвисько Каспер.
Обидва парамедики зараз проходять лікування і планують повернутися до служби.
У МВС нагадали, що в Торецькій громаді триває евакуація жителів. Уже евакуйовано 711 осіб.
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