Під Торецьком РФ атакувала евакуаційне авто парамедиків поліції, є поранені

Про це повідомила пресслужба МВС України.

"Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкоджене", - йдеться у повідомленні.



"Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері – інакше ми б згоріли", – розповів парамедик Руслан Губанов на прізвисько Каспер.



Обидва парамедики зараз проходять лікування і планують повернутися до служби.



У МВС нагадали, що в Торецькій громаді триває евакуація жителів. Уже евакуйовано 711 осіб.