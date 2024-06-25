Волонтери фонду "Схід SOS" потрапили під обстріл РФ під час евакуації цивільних із Торецька, є поранений

Про це йдеться у повідомленні на сторінці волонтерів у Facebook.

"Армія РФ завдала удару по місту приблизно о 9:30. Під обстріл потрапила евакуаційна автівка фонду, екіпаж якої встиг забрати 2 людей і прямував до ще 4 осіб", - розповіли благодійники.

Зазначається, що ударна хвиля вибила скло машини, осколкові поранення дістав водій Владислав Арсеній. Другий член екіпажу, Олександр Стасенко, не постраждав. Не постраждали також цивільні, яких евакуювали з Торецька.

За словами волонтерів, нині фонд отримує багато заявок на евакуацію через погіршення ситуації в Торецьку.

"Сьогодні там працювали 3 екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 людей, 2 з них – представники маломобільних груп. Обстріл місії з боку ворога – черговий воєнний злочин, здійснений армією РФ", - підкреслили благодійники.

Вони наголосили, що фонд потребує донатів, аби забезпечити евакуаційні екіпажі броньованим транспортом.