Волонтери фонду "Схід SOS" потрапили під обстріл РФ під час евакуації цивільних із Торецька, є поранений
25 червня екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл окупантів під час евакуації жителів Торецька Донецької області
Про це йдеться у повідомленні на сторінці волонтерів у Facebook.
"Армія РФ завдала удару по місту приблизно о 9:30. Під обстріл потрапила евакуаційна автівка фонду, екіпаж якої встиг забрати 2 людей і прямував до ще 4 осіб", - розповіли благодійники.
Зазначається, що ударна хвиля вибила скло машини, осколкові поранення дістав водій Владислав Арсеній. Другий член екіпажу, Олександр Стасенко, не постраждав. Не постраждали також цивільні, яких евакуювали з Торецька.
За словами волонтерів, нині фонд отримує багато заявок на евакуацію через погіршення ситуації в Торецьку.
"Сьогодні там працювали 3 екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 людей, 2 з них – представники маломобільних груп. Обстріл місії з боку ворога – черговий воєнний злочин, здійснений армією РФ", - підкреслили благодійники.
Вони наголосили, що фонд потребує донатів, аби забезпечити евакуаційні екіпажі броньованим транспортом.
- Восени минулого року в Херсоні внаслідок обстрілу було поранено волонтерів благодійної організації Save Ukraine, які доправляли допомогу мирним жителям.
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