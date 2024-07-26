Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Підпалював електропідстанції: СБУ затримала 20-річного жителя Черкащини

Підпалював електропідстанції: СБУ затримала 20-річного жителя Черкащини

Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
11:06
Війна з Росією

Служба безпеки повідомила про підозру 20-річному жителю Черкаської області, який вчинив серію підпалів енергетичних об’єктів у регіоні

Зміст

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 20-річний місцевий житель Черкаської області. Він шукав "легких грошей" в інтернеті, тому пішов на співпрацю з російським ворогом.

Так, чоловік намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району. Правоохоронці встановили, що спочатку він встановив локації потрібних для нього енергооб’єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину. Потім підозрюваний зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Кримінал
СБУ
Черкащина
Енергетика
Читайте також:
Едін Джеко, Фенербахче
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Володимир Машков
Автор Олена Будько
26 липня, 2024 п'ятниця
"Чорний список" Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами: прізвища
Автор Оксана Ліховід
25 липня, 2024 четвер
У Defense Express пояснили, чи зможе РФ разом із Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.5
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 липня
12:37
Євросоюз
ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ
12:33
Київ спека
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутне зниження температури
12:23
Камала Гарріс
"Вона буде фантастичною президенткою": Барак і Мішель Обама підтримали кандидатуру Камали Гарріс
12:21
Мовознавиця Ірина Фаріон
"СБУ недолуго замітає сліди після вбивства Фаріон": роспропаганда поширює фейки про замах на мовознавицю
12:20
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Олімпіада-2024: де та коли дивитися церемонію відкриття Ігор у Парижі
12:13
Росія з КНДР
У 2023 році ВВП Північної Кореї зріс на 3,1% за рік завдяки поставкам зброї Росії
12:09
Оля Полякова
Полякова і Дорофєєва спростували участь у фестивалі Лайми Вайкуле
12:03
OPINION
Валерій Чалий
Без позиції українців всі мирні плани — пусті балачки
11:49
Оновлено
Підозрюваний у вбивсті Ірини Фаріон
Силовики дали брифінг щодо вбивства Фаріон: деталі
11:25
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російські дрони у повітряному просторі Румунії під час атаки на Одесу та надії й виклики України після довгого очікування на F-16. Акценти світових ЗМІ 26 липня
11:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 липня: скільки коштують долар і євро
10:49
Андрій Юсов
"Починає давати збій": у ГУР назвали найслабше місце військової машини росіян
10:37
Велика Британія планує розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї РФ, - Times
10:24
Росіяни авіабомбами вбили двох і поранили чотирьох цивільних жителів Донеччини 25 липня
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Захід боїться поразки Росії так само, як і поразки України
10:06
олімпіада 2024
Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, - Le Figaro
09:51
Румунія
Румунія викликала представника РФ через падіння "шахедів" на території країни
09:30
РФ ударила КАБами по Купʼянську-Вузловому: поранені 2 людини, пошкоджено житлові будинки
09:30
ЗСУ, мобілізація
"Темпи мобілізації зросли": Міноборони заявило, що наразі немає гострої потреби у зниженні призовного віку
09:16
Інтерв’ю
Членство України в ЄС - це реальність, яка матеріалізується в нас на очах, - польська політологиня Боніковська
09:04
Новини Львова
У дев'яти містах Бельгії викрили підготовку теракту, заарештовано 7 осіб
08:54
війна з Росією, вибух, Росія
Уночі в Криму лунали вибухи, на аеродромі "Саки" спалахнула пожежа, - "Кримський вітер"
08:50
"Ці авто - чиїсь врятовані життя": Залужний повідомив про відправку в Україну 50 машин від британських благодійників
08:40
Стежив за блогером, який критикував Фаріон: "Схеми" дослідили соцмережі підозрюваного у вбивстві мовознавиці
08:08
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала "шахедами" енергооб'єкти у двох регіонах України: є постраждалий
08:05
OPINION
Віктор Трегубов
Коли можна буде говорити про мир
07:38
обстріл, ППО
Вночі росіяни випустили по Україні "Іскандер-М" та 22 безпілотники: скільки знищила українська ППО
07:38
втрати окупантів
РФ за добу в Україні втратила 950 військових, 7 танків і 73 БПЛА
07:27
Пентагон
Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України, виправивши бухгалтерську помилку
07:18
OpenAI
OpenAI тестує пошуковик SearchGPT, який планують інтегрувати з ChatGPT
07:08
побиття
Бив ногами, тягав за волосся: в Одесі п'яний іноземець напав на жінку, яка заступилася за кондукторку тролейбуса
06:59
Камала Гарріс
Гарріс відстає від Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих, - The New York Times
06:32
Ллойд Остін
Пентагон відреагував на військові літаки РФ і КНР біля берегів Аляски
06:32
Руслан Стефанчук
"Не тільки відкуплення": Стефанчук пообіцяв, що законопроєкт про угоди зі слідством у корупційних справах допрацюють
06:22
декларація
Нерухомість, авто, готівка: у деклараціях екскерівника держпідприємства виявили порушення на понад 16 млн грн
05:51
медичний канабіс
Обіг медичного канабісу: в Україні запровадять електронну систему регулювання
01:38
пенсіонери
Фінляндія надала 2 млн євро продовольчій програмі ООН, щоб підтримати українських пенсіонерів
01:12
Володимир Машков
"Чорний список" Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами: прізвища
00:39
Школа свідомого лідерства у Львові
Кабмін затвердив держстандарт профільної середньої освіти: які зміни чекають на учнів із 2027-го
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV