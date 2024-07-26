Підпалював електропідстанції: СБУ затримала 20-річного жителя Черкащини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 20-річний місцевий житель Черкаської області. Він шукав "легких грошей" в інтернеті, тому пішов на співпрацю з російським ворогом.

Так, чоловік намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району. Правоохоронці встановили, що спочатку він встановив локації потрібних для нього енергооб’єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину. Потім підозрюваний зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.