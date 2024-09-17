Підрозділи ВМС ЗСУ неподалік Маріуполя ліквідували сховища з боєприпасами росіян

Про це заявили у ВМС ЗСУ.

"Днями підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя", - повідомила пресслужба.

Уточнюється, що через український удар інфраструктура російських сховищ була знищена, а також тони боєприпасів, які ворог накопичував для застосування на території України.