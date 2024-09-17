Підрозділи ВМС ЗСУ неподалік Маріуполя ліквідували сховища з боєприпасами росіян
Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині підрозділи Військово-морських сил України знищили сховища з тонами боєприпасами РФ
Про це заявили у ВМС ЗСУ.
"Днями підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя", - повідомила пресслужба.
Уточнюється, що через український удар інфраструктура російських сховищ була знищена, а також тони боєприпасів, які ворог накопичував для застосування на території України.
- 22 серпня Військово-морські сили Збройних сил знищили склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів російських окупантів на Кінбурнській косі.
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