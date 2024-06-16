Підсумкова декларація Саміту миру вже готова, - Кулеба
Роботу над текстом спільної декларації за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії завершено
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Суспільне".
У коментарі журналістам він розповів, що наразі робота над текстом спільної декларації завершена і про її схвалення оголосять наприкінці саміту президенти.
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Він додав, що декларація буде відкрита до приєднання іншими країнами й після завершення саміту.
"Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - зазначив Кулеба.
- У суботу, 15 червня, у швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру, скликаний за ініціативою України.
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