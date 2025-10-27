Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Підтримка Росії в суспільстві КНР висока": китаєзнавець розповів про симпатиків України
"Підтримка Росії в суспільстві КНР висока": китаєзнавець розповів про симпатиків України

Євген Козярін
27 жовтня, 2025 понедiлок
19:33
Війна з Росією росія китай

Підтримка і симпатія до Росії в китайському суспільстві висока, але інтелектуали в більшості розуміють, в чому проблема ситуації і підтримують Україну

Про це розповів експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету "Києво-Могилянська академія" Дмитро Єфремов у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

"Якщо ми говоримо про суспільство, то, звичайно, що є симпатики Росії, є симпатики України. І тих, хто симпатизує Росії, звичайно, більше. Чому? Тому що вони орієнтуються на офіційну пропаганду, офіційний сформований всередині Китаю дискурс, уявлення про події. Про Росію, яка протистоїть Заходу, про Росію, яка бореться, скажімо, за свої національні інтереси і є загроза того, що Росія буде обмежена, її ось ці безпекові занепокоєння, як люблять казати і Путін, і як це згадується в китайських документах, не враховані належним чином, НАТО наближається до їх кордонів, НАТО складає загрозу не лише для Росії, але і для Китаю", - сказав Єфремов.

Він розповів, що нещодавно делегація Всекитайських зборів народних представників їздила з візитом до Європейського парламенту, чого не було кілька років. 

"І там вони собі дозволили якраз коментувати, те, що розширення НАТО, попри ту загрозу, яку Росія становить тепер для Європи, є неприпустимими, що НАТО має бути розпущений як альянс. Тобто є ось це відчуття того, що з одного боку з Росією необхідно зберегти і нарощувати політичну координацію. І по суті, коли топ-особи зустрічаються один з одним з китайської і російського боку, вони якраз цей меседж і проговорюють, і підсилюють кожен раз. Обираючи відповідно нові і нові формулювання", - вважає китаєзнавець.

На його думку, що ідея полягає в тому, що китайці бачать США як свою загрозу для обох одночасно, готові координувати свої дії і вживати їх, націлювати їх на те, щоб стримувати Америку скорочувати величину і розмір їх впливу. 

"Звичайно, що пропаганда офіційна далі переробляє ці стейтменти і на основі якихось побутових прикладів транслює їх звичайному населенню. Тому підтримка і симпатія до Росії в китайському суспільстві висока, але інтелектуали, можна сказати, в більшості розуміють, в чому проблема ситуації, в більшості, в принципі, підтримують Україну. Хоча публічно, відповідно до китайської культури, способу презентації себе на публіці, вони це не виголошують, не демонструють, тому що за це для них можуть бути різноманітні санкції або неприємності. Тому виглядає це так", - підсумував Єфремов.

Світ
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Європа
НАТО
США
Світ про Україну
Світ і ми з Євгеном Магдою
Київ
