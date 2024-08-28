Підтримував "референдум": ексдепутата кримського парламенту засудили до 14 років тюрми за держзраду

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя.

Прокурори в суді довели, що у 2014 році засуджений, спільно з іншими депутатами кримського парламенту, задля легітимізації окупації півострова збройними силами РФ, проголосував за ухвалення ряду незаконних постанов. Мова йде про підтримання рішення щодо проведення "загальнокримського референдуму" та прийняття постанови "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", що передбачала "входження півострова до складу РФ".



Всупереч постанові Верховної Ради України, якою повноваження депутатів парламенту автономії припинено, колишні депутати проголосували за ухвалення постанов "Про незалежність Криму" та "Про правонаступництво Республіки Крим".



Крім того, у квітні 2014 року засуджений взяв участь у позачерговому засіданні окупаційної Державної Ради Республіки Крим та віддав голос за "Конституцію Республіки Крим".



У подальшому його було обрано депутатом "Державної Ради Республіки Крим" І скликання від партії "Єдина Росія".



Своїми рішеннями засуджений надав допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності.

За публічного обвинувачення прокуратури автономії заочний вирок отримав колишній депутат Верховної Ради АР Крим VI скликання. Його визнано винним у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) та засуджено до 14 років позбавлення волі.



У прокуратурі нагадали, що указом президента України від 7 грудня 2021 року введено в дію рішення РНБО, яким до засудженого застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).