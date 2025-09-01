Після 4 вересня можуть повторитися повітряні масовані удари РФ, - генерал Романенко

Про це розповів в етері Еспресо генерал Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010).

"Удари РФ треба розділяти, бо на фронтах є своя активізація дій з намаганням противника просуватися. Знаємо, що це і Покровський напрямок, і Костянтинівка, і Новопілля, і Добропілля, і Лиман. Ворог перекинув свої ресурси й на Запорізький напрямок. А щодо масованих ударів з повітря, то, я думаю, нам свого часу допомагали делегації на наші урочисті дати, тому Путін не наважувався бити по Києву", - зауважив генерал.

На його думку, через те, що зараз кремлівський очільник перебуває у Китаї, тому росіяни будуть проводити повітряні удари низької інтенсивності, тобто це не будуть масовані атаки з кількістю дронів у понад півтисячі та півсотні ракет різних типів.

"Ворог продовжуватиме накопичення ракет та дронів. А 4 вересня закінчується участь Путіна у заходах в Китаї, і можуть відбутися повторні масовані удари. Надії нема на те, що Трамп якимись своїми обіцянками буде тиснути на Путіна, адже бачимо, що подібних кроків не відбувалося. Відповідно, на найближчий час саме такого порядку мої прогнози щодо ударів РФ", - резюмував Романенко.