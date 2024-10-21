"Питання до командування: яким є стратегічний задум" - майор ЗСУ Омелян про Курську операцію

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Курська операція - це ще один доказ того, що на війні див не буває, і навіть ті операції минулого століття, які ми називали зокрема "Дивом над Віслою" - це результат ретельно прорахованих дій і, як каже сам Залужний, результат математики. Ми не могли очікувати на якусь суперперемогу, якщо ми не йдемо на Москву, і у нас немає достатньо сил і засобів для того, щоб до цієї Москви дійти і її захопити. Очевидно, ми маємо зараз закономірний результат того, що зараз наші найкращі підрозділи стримують дуже важкий наступ ворога, який сконцентрував так само багато сил. Попри те, що основна підтримка йде зараз на Курщину для того, щоб забезпечити наш контроль над захопленими територіями, тим не менше воно виглядає все достатньо важко", - сказав він.

Володимир Омелян сумнівається, що захоплена частина Курської області стане вагомим важелем у питанні повернення українських територій, тимчасово окупованих Росією.

"І ми повинні розуміти, який є план Б от саме в цій конкретній ситуації. Бо те, що я чую від багатьох військових - з планом Б у нас можуть бути певні проблеми. І я б дуже не хотів, щоб так сталося, що найкращі з’єднання зазнали суттєвих втрат, чи були недієздатними після низки боїв на Курщині. Тому знову ж таки питання до командування, питання до того, які є можливості, який є стратегічний задум цієї операції. Бо станом на сьогодні мені важко віриться, що ми можемо обміняти 600, нехай тисячу квадратних кілометрів Курщини на понад 110 тисяч квадратних кілометрів української території, яку росіяни захопили впродовж останніх років", - вважає політик.

На його думку, Курська операція - це поле для дискусій.

"По-друге, коли ми говоримо про підняття патріотичного духу українців в результаті цієї операції, це правда. Але я переконаний, що не менше патріотичний дух піднявся б в українців, якби ми українськими ракетами рознесли Кремль. І тут би втрат серед українців було б набагато менше, а вони на Курщині, об’єктивно треба визнавати, є. Те, що ми змогли завдати болючого удару по амбіціях Кремля і фактично перейшли останню червону лінію, перенісши війну на російську територію, і нічого нам за це не було в глобальному вимірі, не було жодних ударів ядерною зброєю того чи іншого характеру, це факт. Але знову ж таки якою ціною, і які наслідки будуть цієї офензиви, тут велике поле для дискусії", - додав Володимир Омелян.