Завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість полонених, - Зеленський

Про це він повідомив у соцмережах.

"Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад", - розповів про тему наради президент.

Сирський доповів про ситуацію на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога. Окремо обговорили Курську операцію - там, за словами головкома, Сили оборони зберігають позиції та не дозволяють ворогу розширювати війну на нашій землі.

"Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону", - наголосив Зеленський.

За його словами, саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей.

Крім того, як розповів президент, за підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.