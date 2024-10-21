Південна Корея зацікавлена, щоб бійці КНДР, які отримають бойовий досвід в Україні, не повернулися, - Defense Express

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз створюється нове підґрунтя для співробітництва України та Південної Кореї. Для Південної Кореї, звісно, що дуже цінним є те, що частина з того особового складу, який міг перти на неї, він не може бути залучений на цьому етапі, бо буде брати участь у тому, що називається російською агресією проти України. І, звісно, що Південна Корея зацікавлена буде в тому, що ті, хто отримає цей досвід ведення бойових дій, не повернулися назад. І тут співпадають ці два чинники, і за великим рахунком зараз відкриваються нові умови, щоб Південна Корея більш детально могла залучатися до підтримки України", - розповів він.

Наприклад, це стосується далекобійного озброєння.

"Зокрема могла б передавати ті ж далекобійні засоби, яких у Південній Кореї виробляються, достатньо велика номенклатура і достатньо велика кількість. Щонайменше можна говорити про два типи балістичних ракет у двох ітераціях, зокрема з різними дальностями від 120 кілометрів і аж до тисячі кілометрів, і з тими ж бойовими частинами. Також від 150 кілограмів і аж до тонни. І, крім того, також у Південної Кореї є гарні крилаті ракети, мова йде в першу чергу про таку ракету як KTSSM-II - це можна говорити як аналог ATACMS, і подібні ракети вже розглядаються для продажу нашій сусідці Польщі. І Польща закуповує велику кількість корейських систем K239 Chunmoo - це якраз є таким собі аналогом Himars, з яких запускаються ці ракети. І там є дві версії, версія до 180 кілометрів з 500-кілограмовою бойовою головкою в протибункерному виконанні. І є версія, яка може летіти до 300 кілометрів", - зазначив військовий експерт.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.