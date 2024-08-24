План захоплення Криму розроблявся Кремлем ще у 1992 році, - Портников

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Росіяни готувались до анексії Криму дуже давно. В Грузії вони ж не проти грузинів воювали, росіяни воювали за контроль над Абхазією та Південною Осетією. А в Україні їм був потрібен Крим та Чорноморський флот. І вони готувались до цього. Обрання Мєшкова президентом республіки Крим було підготовкою до силового захоплення півострова. Мєшков призначив Євгена Сабурова, який був громадянином РФ, премʼєр-міністром Криму. Також він призначив Віктора Мініна, який був повʼязаний зі спецслужбами РФ і заточений на силовий сценарій, головою адміністрації президента Криму. Коли я дізнався про призначення Мініна, я відразу зрозумів до чого це все йде", - пояснив Портников.

За словами журналіста, росіяни також готувались до повалення президента Леоніда Кравчука.

"Росіяни готували сценарій відокремлення Криму ще у 1992 році. Фактично, те що відбулось у 2014 році, планувалось виконати у 1992 році. Втім, вони не пішли на це тоді, бо вирішили, що отримають всю Україну. Вони діяли паралельно. З одного боку вони готували відокремлення Криму, а з іншого планували повалення Леоніда Кравчука. Леонід Макарович пішов на дострокові парламентські та президентські вибори. Якби він ці вибори виграв, то відокремлення Криму відбулося ще тоді", - додав він.

