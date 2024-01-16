Платформа пам'яті "Меморіал" презентувала спецпроєкт "Відвези мене туди, де тато спить"
Платформа пам'яті "Меморіал", разом із регіональними авторами та фотографами з 5 міст України, створила спецпроєкт "Відвези мене туди, де тато спить"
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на пресслужбу платформи "Меморіал".
"Відвези мене туди, де тато спить" – це фотоісторії з місць останнього спочинку українських захисників і захисниць.
"Цим фотопроєктом ми хочемо показати військові кладовища як важливе місце пам'яті про Героїв", – каже Юлія Лозинська, редакторка спецпроєкту.
Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"
Платформа пам'яті "Меморіал" наголошує, що тисячі людей переживають горе втрати, вони ходять з нами на роботу, до школи і в дитсадки, вони вчаться жити заново без тих, кого так любили.
Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"Мета проєкту - показати, як рідні загиблих героїв бережуть пам'ять про них, як будують зв'язок з тими, хто відійшов у засвіти.
"Ми маємо чути і розуміти одне одного, аби вистояти і стати сильнішими", - вважають у "Меморіалі.
Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"
Прочитати історії та переглянути фото можна за посиланням.
Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"
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