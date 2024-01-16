Платформа пам'яті "Меморіал" презентувала спецпроєкт "Відвези мене туди, де тато спить"

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на пресслужбу платформи "Меморіал".

"Відвези мене туди, де тато спить" – це фотоісторії з місць останнього спочинку українських захисників і захисниць.

"Цим фотопроєктом ми хочемо показати військові кладовища як важливе місце пам'яті про Героїв", – каже Юлія Лозинська, редакторка спецпроєкту.

Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"

Платформа пам'яті "Меморіал" наголошує, що тисячі людей переживають горе втрати, вони ходять з нами на роботу, до школи і в дитсадки, вони вчаться жити заново без тих, кого так любили.

Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"

Мета проєкту - показати, як рідні загиблих героїв бережуть пам'ять про них, як будують зв'язок з тими, хто відійшов у засвіти.

"Ми маємо чути і розуміти одне одного, аби вистояти і стати сильнішими", - вважають у "Меморіалі.

Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"

Прочитати історії та переглянути фото можна за посиланням.

Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"