Плетенчук пояснив, чому РФ не виводить усі свої кораблі з Криму
Росія не утримує в Чорному морі ракетоносії крилатих ракет "Калібр". Проте вивести повністю свій флот із тимчасово окупованого Криму ворог не зможе
Про це заявив керівник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає "Ми-Україна".
"Звісно, вивести всі одиниці вони собі дозволити не можуть із різних причин. По-перше, їх банально нема де ставити на інших локаціях. По-друге, вивести звідти флот - це вже буде виглядати трошки не комільфо, тому що це означатиме капітулювати в якомусь сенсі щодо Криму. Там, звісно, будуть залишатися деякі одинці в певній кількості, але ми знаємо, що все це тимчасово", - наголосив він.
За словами речника, минулої доби росіяни вивели з півострова ще низку своїх допоміжних суден та передислокували їх у Новоросійськ.
- Станом на ранок 23 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі російські кораблі. Вони не є ракетоносіями крилатих ракет "Калібр".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.68 Купівля 39.68Продаж 40.16
- EUR Купівля 42.89Продаж 43.63
- Актуальне
- Важливе