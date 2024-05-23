Плетенчук пояснив, чому РФ не виводить усі свої кораблі з Криму

Про це заявив керівник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає "Ми-Україна".

"Звісно, вивести всі одиниці вони собі дозволити не можуть із різних причин. По-перше, їх банально нема де ставити на інших локаціях. По-друге, вивести звідти флот - це вже буде виглядати трошки не комільфо, тому що це означатиме капітулювати в якомусь сенсі щодо Криму. Там, звісно, будуть залишатися деякі одинці в певній кількості, але ми знаємо, що все це тимчасово", - наголосив він.

За словами речника, минулої доби росіяни вивели з півострова ще низку своїх допоміжних суден та передислокували їх у Новоросійськ.