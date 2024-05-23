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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Плетенчук пояснив, чому РФ не виводить усі свої кораблі з Криму

Плетенчук пояснив, чому РФ не виводить усі свої кораблі з Криму

23 травня, 2024 четвер
10:31
Війна з Росією Чорноморський флот РФ

Росія не утримує в Чорному морі ракетоносії крилатих ракет "Калібр". Проте вивести повністю свій флот із тимчасово окупованого Криму ворог не зможе

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Про це заявив керівник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передає "Ми-Україна".

"Звісно, вивести всі одиниці вони собі дозволити не можуть із різних причин. По-перше, їх банально нема де ставити на інших локаціях. По-друге, вивести звідти флот - це вже буде виглядати трошки не комільфо, тому що це означатиме капітулювати в якомусь сенсі щодо Криму. Там, звісно, будуть залишатися деякі одинці в певній кількості, але ми знаємо, що все це тимчасово", - наголосив він.

За словами речника, минулої доби росіяни вивели з півострова ще низку своїх допоміжних суден та передислокували їх у Новоросійськ.

  • Станом на ранок 23 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі російські кораблі. Вони не є ракетоносіями крилатих ракет "Калібр".
Теги:
Крим
корабель
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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