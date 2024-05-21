Плетенчук заявив, що росіяни наразі не мають ресурсів дійти до Одеси
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук прокоментував спроможності ворога стосовно Одеси
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"По-перше, зараз у росіян знижені саме десантні спроможності у зв'язку з втратою великих десантних кораблів, третина з яких тепер фізично не існує й ще третина стоїть на докових ремонтах. Тому маючи на озброєнні всього 5 одиниць, такі операції не проводяться. По-друге, такі операції не проводяться без відповідної загальновійськової операції суходолом. Суходолом росіяни у 2022 році зупинилися у Миколаївській області", - зауважив Плетенчук.
За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, росіяни наразі не мають ресурсів дійти до Одеси.
"Це виглядає як фантастичний сценарій для РФ. Не слід забувати, що є берегові артилеристи, ракетні артилерійські війська, які не підпустять противника до узбережжя. Тобто наразі всі ці варіанти неможливі. Ворог це чудово розуміє. Окрім річки Дніпро ще є річка Південний Буг, яка теж досить широка в гирлі. Тому, щоб дійти до Одеси, росіяни не мають фізично ресурсів", - наголосив Плетенчук.
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