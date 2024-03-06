"Побачимо загострення війни в Чорному морі": журналіст Клименко пояснив, коли чекати нових атак РФ, попри ліквідовані Україною кораблі

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Тільки за минулий рік ми нарахували по кораблях в морі, я підкреслюю, не враховуючи ті випадки, коли були атаки в бухті чи на севастопольському морзаводі, було не менше 26 атак. Причому, я тут знак оклику поставив би, більшість цих атак відбувалося на відстані приблизно 120 кілометрів від Босфору, а від Босфору до Севастополя 501 км. Тобто це було ближче до узбережжя Туреччини, це якраз там, де проходять рекомендовані так звані маршрути комерційних суден, які йдуть з Босфору в напрямку портів Великої Одеси", - пояснив Клименко стосовно атак по військових кораблях Чорноморського флоту РФ.

За словами журналіста, унаслідок таких дій українських військ росіяни почали боятися виходити в море не лише до острова Зміїний, а й навіть до маршруту комерційних суден.

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"Це треба теж оцінювати спокійно, реалістично. Зараз росіяни скопіювали вже український дрон, вони мають можливість, бо в них промислова база величезна, організувати їх масове виробництво. І в мене є таке відчуття, що ми побачимо цьогоріч, як пройде березень, настане квітень, травень, коли буде менше штормів у Чорному морі, ми, реалістично кажучи, побачимо загострення морської війни в Чорному морі. Тобто зараз є наша перевага, є досягнення і вони дуже цікаві та важливі, але нічого ще не скінчилося і все буде ще різним", - підсумував головний редактор порталу BlackSeaNews.