Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Поблизу Роботиного захисники України відбили 7 штурмів росіян, - Генштаб

Поблизу Роботиного захисники України відбили 7 штурмів росіян, - Генштаб

18 лютого, 2024 неділя
19:17
Війна з Росією Сухопутні війська ЗСУ

Протягом доби 18 лютого на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 7 атак ворога поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 лютого.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 3 ракетні та 33 авіаційні удари, здійснив 64 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Старосілля Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Зноб-Трубчевська Сумської області; Козача Лопань, Лук’янці, Гатище, Миколаївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Борової Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника біля Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районі Роботиного Запорізької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

Читайте також: Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 14 спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Інгулець, Федорівка, Іванівка, Тягинка, Токарівка, Кринки Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів Кринки, Томина Балка, Інгулець та Іванівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

Також на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 пунктах управління та 1 складу боєприпасів противника.

  • 18 лютого в етері телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста, а також прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку.
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Донеччина, Авдіївка, Желанне
18 лютого, 2024 неділя
В ISW оцінили, завдяки чому росіянам вдалося захопити Авдіївку
Су-34
18 лютого, 2024 неділя
Пілот збитого російського Су-34 скерував падаючий літак на приватні будинки
Кирило Буданов
16 лютого, 2024 п'ятниця
"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
18 лютого
19:34
Смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні, - Politico
19:18
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
Росія намагається спровокувати велику війну на Близькому Сході, - політолог Загородній
19:06
Bayraktar Байрактар
Греція, Кіпр і Франція заблокували закупівлю Євросоюзом турецьких байрактарів для України, - грецькі ЗМІ
19:00
Фільми про стосунки
Фільми про стосунки: історії життя, дружби та кохання
18:58
Магомедали Магомеджанов
У Севастополі від поранень помер російський полковник Магомеджанов
18:51
Огляд
авіасполучення
Чи зможе Україна відновити авіасполучення в умовах війни. Пояснюємо
18:39
США завдали 5 ударів по Ємену з метою самооборони
18:30
Інтерв’ю
ЗСУ
Путін готує армію до нового масштабного наступу, - британський експерт Глен Грант
18:07
OPINION
Андрій Кокотюха
Заробляти в Росії чи не заробляти в Україні: сьогодні в митців такого вибору вже немає
18:06
окоп
"Все, що допоможе окопатися". У Черкасах волонтери збирають військовим під Авдіївку лопати, кайла, сокири та кувалди
18:00
Інтерв’ю
Горобчук
Малевич, Ріпин, Пимоненко, Айвазовський, Бурлюк і Куїнджі: соціолог Горобчук розповів про вкрадену росіянами українську культуру
17:56
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
17:36
Жадан
"Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х
17:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
17:12
Ольга Стефанішина
Підписання безпекової угоди між Україною та США може відбутись у липні, - Стефанішина
17:09
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
16:51
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Ізраїль проти визнання Палестини без його згоди
16:47
Ван І
"Не підливає масла у вогонь": Китай запевнив, що не продає зброю Росії
16:43
Ексклюзив
Telegram не менш загрозливий, ніж ВКонтакте, - експертка зі стратегічних комунікацій Цибульська
16:22
Тицький
Названо головного ідеолога загарбників в окупованій частині Запорізької області
16:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Команда Лаврова збере на нараду в Москві воєнізовані формування Палестини
16:03
OPINION
Михайло Басараб
Чому Путін бикує перед Штатами
15:59
Apple Music
Після скарги Spotify компанію Apple оштрафують на 500 мільйонів євро, - Bloomberg
15:29
окупанти, орки
Російські окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених
15:15
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Україна вироблятиме по 100 аналогів "ланцетів" на місяць, - Федоров
14:56
Ексклюзив
Донеччина, Авдіївка, Желанне
"Ситуація стабільна": пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін про оборону на підготовлених позиціях біля Авдіївки
14:53
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Це в інтересах ЄС": президентка Грузії закликала не допустити монополії Росії у Чорному морі
14:39
Дмитро Медведєв
"По Києву, Берліну, Лондону і Вашингтону": Медведєв погрожує ядерною тріадою, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року
14:37
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус попередив про проблеми для економіки США, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу Україні
14:28
Авдіївка
"Бойові дії продовжуються трохи західніше Авдіївки": речник Сил оборони Таврійського напрямку
14:18
путін
Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії
14:07
Олексій Навальний
Тіло Навального вкрите синцями, - ЗМІ
14:07
OPINION
Михайло Косів
Час проведення чергових президентських виборів має визначити Конституційний суд
14:00
Інфографіка
БпЛА Vector
БПЛА Vector – німецькі дрони для складних погодних умов, якими користуються ЗСУ та американські спецпризначенці
13:53
Авдіївка
В Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт": DeepState відтворив хронологію подій
13:31
Людмила та Сергій Кравченки (Краматорськ)
Росіяни вбили у Краматорську викладачку Людмилу Кравченко, її матір та 23-річного сина
13:26
Новий командувач ЧФ РФ Віктор Соколов
РФ звільнила з посади командувача Чорноморського флоту Соколова після ураження "Цезаря Кунікова", - розвідка Британії
13:18
У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом
12:58
Олаф Шольц і Урсула фон дер Ляєн
Шольц проти Урсули фон дер Ляєн на чолі НАТО, бо вона "надто критична до Росії", - Welt
12:46
вовк
Загроза для ухилянтів: на кордоні з Молдовою помітили вовчі зграї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV