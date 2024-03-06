"Погода сприяє, відповідь ЗСУ на застосування артилерії ворогом - паритетна": начштабу бригади "Рубіж" про Бахмутський напрямок

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада перебуває на Бахмутському напрямку. Напрямок доволі складний тому, що після тактичного відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни розподілили сили. Розподіл сили відбувся на Богданівку, Іванівське, на кліщіївські висоти - це основні точки, де зараз ворог сконцентрував свої зусилля. Основною його оперативною задачею є вихід на межі Сіверський Донець - Донбас з наступним захопленням міста Часів Яр, тобто аванпосту донецької фортеці - це міста Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ. Ворогу потрібні логістичні вузли. З боку противника діють штурмові групи повітряно-десантних військ РФ, які гарно підготовлені", - зауважив Нагорний.

За словами начальника штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", Силам оборони вистачає боєприпасів тільки га оборону.

"Збільшилась кількість застосування артилерії на даному напрямку, кількість застосування високоточних боєприпасів, як "Краснополь", а також збільшилися рої БПЛА. Але на цей час погода нам сприяє тому, що не завжди БПЛА можна використовувати в негоду, але в сонячну погоду можна спостерігати рої з FPV-дронів, дронів аеророзвідки противника. Триває паритет нашої відповіді на велику кількість застосування артилерії росіян. Тому що артилерійських пострілів нам вистачає тільки на оборону через затримку допомоги", - наголосив Нагорний.