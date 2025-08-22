"Поки немає розуміння процедури": авіатор Хазан про авіацію країн НАТО в небі України

Про це в ефірі Еспресо сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

"На мій особистий погляд і на мої особисті знання і спілкування з фахівцями, хочу зазначити, що це скоріш за все, за збереження сьогоднішніх умов, - це сценарій, який майже неможливо реалізувати. Тобто бойова техніка військова, авіаційна іноземних держав знаходитись в повітряному просторі України просто так не може", - заявив він.

Хазан наголосив, що американці та європейці просто так ризикувати не будуть.

"Для чого з'являються такі приклади, мені достеменно не відомо, але без прийняття кардинальних рішень, наприклад, Верховної Ради, тобто законодавчим чином, так залетіти і виконувати польоти в повітряному просторі України в американських, британських, польських або інших військових літаків, нема жодних підстав", - додав авіатор.

Він сказав, що це може використати окупант в рамках пропаганди,

"А потім, що буде говорити Росія? "Ми тепер проти НАТО, от тепер дійсно ми маємо підтвердження, що ми воюємо проти НАТО". І далі буде там низка різних їхніх припущень або зрозумілих стверджень, хоча воно буде надумане, але як перевірити", - вважає авіатор.

Хазан сказав. що хотілось б знати та розуміти, щоб наші європейські партнери, американські партнери опублікували процедуру, по якій це може відбутися.

"А якщо буде опублікована процедура, це буде дуже серйозний знак для всіх росіян, зокрема для Вови Путіна, що це серйозно і це буде таким чином відбуватися. Станом на зараз, жодне з джерел, жодної процедури, по якій можна виконувати подібні польоти, не опублікувала, а це дає мені підстави вважати, що це питання ще не пророблено до кінця", - підсумував він.