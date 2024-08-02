Покровський напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, а також провів нараду з представниками Міноборони
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 2 серпня.
Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку.
"Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту", - підкреслив Зеленський.
"Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, – багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги й до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях", - додав він.
Також була доповідь очільника ГУР Кирила Буданова, деталі якої президент не розголошуватиме.
Окрім того, главі держави доповів міністр оборони Рустем Умєров, який розповів про деталі співпраці з Туреччиною, зокрема щодо будівництва наших корветів.
"Готуємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які приберуть багато бюрократії, паперової роботи з підрозділів. Уже скоро ці рішення будуть презентовані", - сказав Зеленський за результатами наради з Міноборони.
- За даними Генштабу, з початку доби 2 серпня на фронті зафіксовано 72 боєзіткнення, 25 з них - на Покровському напрямку.
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