З початку доби на фронті зафіксовано 72 боєзіткнення, 25 з них - на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Під ворожими обстрілами опинилось прикордоння Чернігівщини та Сумщини, агресор завдав ударів по районах населених пунктів Біла Береза, Прогрес, Середина-Буда, Старі Вирки, Катеринівка, Ободи, Блешня.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Українські воїни успішно відбили чотири атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку росіяни два рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки українські оборонці відбили.

На Лиманському напрямку окупант атакував в районах Макіївки, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмові дії поблизу Кліщіївки та Іванівського українські воїни відбили. Ще одна атака триває біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації десять разів атакував позиції українців. На даний час триває чотири боєзіткнення поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка. За сьогодні противник скинув на Торецьк 12 КАБів.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою - у районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 25 спроб штурмувати українські позиції.

На Курахівському напрямку загарбники три рази атакували наші підрозділи й намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії ворога в бік Великої Новосілки. Авіація РФ завдала удару по Вугледару КАБами, а також некерованими авіаційними ракетами по районах Макарівки, Урожайного та Старомайорського.

Чотири невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня на Придніпровському напрямку.

На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.